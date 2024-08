Stand: 07.08.2024 17:36 Uhr Markgrafenheide: 63-Jähriger leblos aus der Ostsee geborgen

In Markgrafenheide ist am Mittwoch ein Mann leblos aus der Ostsee geborgen worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der 63-jährige Deutsche gegen 14 Uhr beim Baden in der Ostsee untergegangen, so ein Sprecher der Polizei. Vorher soll er seiner siebenjährigen Tochter, die auf einer Luftmatratze abgetrieben war, noch an Land geholfen haben. Trotz sofortiger Hilfe und Reanimation durch andere Badegäste und die alarmierten Rettungskräfte konnte der eingesetzte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock