Machbarkeitsstudie: Bekommt Bad Doberan eine Schwimmhalle?

Bad Doberan (Landkreis Rostock) soll eine Schwimmhalle bekommen: jedenfalls, wenn es nach den Wünschen der Einwohnerinnen und Einwohner geht. Die Stadtvertretung beschloss am Montagabend, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Vorher ist die Frage zu klären, ob eine Schwimmhalle in Bad Doberan dauerhaft wirtschaftlich betrieben werden kann. Sollte die Halle gebaut werden, dann entstünde sie auf der Fläche gegenüber der Doberaner Kläranlage. Die Idee ist, überschüssige Wärme und Strom aus dem Klärwerk für die Heizung und Energieversorgung zu nutzen. Derzeit wird von einer sportlich ausgerichteten Schwimmhalle ausgegangen, in der dann neben dem Schwimmunterricht für die Schulen auch Rettungsschwimmer, Rentnersport, Rheumaliga und Klinikpatienten einen Platz finden. So wäre die Schwimmhalle voll ausgelastet. Eine Studie soll jetzt das Einzugsgebiet definieren und unter anderem den Kostenrahmen, Besucherprognose und die Möglichkeit, Fördermittel zu erhalten, auflisten. Auf dieser Grundlage wird dann entschieden, ob Bad Doberan eine Schwimmhalle bekommt.

