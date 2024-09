Stand: 23.09.2024 14:23 Uhr Kulturhistorisches Museum Rostock bekommt zwei neue Gemälde

Das Kulturhistorische Museum Rostock hat zwei Werke des Künstlers Bruno Gimpel bekommen. Der expressionistische Maler wurde 1886 in der Hansestadt geboren. In den 30er Jahren besaß Siegfried Bendix, ein Freund des Künstlers, die beiden Malereien. Als Bendix nach England fliehen musste, nahm er die beiden Werke mit. Auf Wunsch der Verwandten Bendix' sind die beiden Gimpel-Originale jetzt nach Rostock zurückgekehrt. Andere Kunstwerke Gimpels sind im Max-Samuel-Haus Rostock und in Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu sehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Museen Malerei