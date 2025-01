Stand: 17.01.2025 16:45 Uhr Krakow am See bekommt neue Brücke

In Krakow am See (Landkreis Rostock) soll die Brücke am Nordischen Hof neu gebaut werden. Die derzeitige Holzbrücke ist nach 25 Jahren Lebenszeit kaputt und soll durch eine Brücke aus Metall ersetzt werden. Das sagte Bürgermeister Dirk Rojahn (Unabhängige Wähler Krakow am See) gegenüber NDR 1 Radio MV. Für das Bauwerk sei durch torfigen Untergrund eine größere Gründung nötig, dadurch seien die Kosten hoch. Mit europäischen Fördermitteln könne die Brücke nun dieses Jahr gebaut werden. Ein weiteres Bauprojekt für Krakow am See ist ein Anbau an der Garage der Feuerwehr für rund 700.000 Euro. Laut Rojahn soll darin ein Drehleiterfahrzeug untergebracht werden, das Ende Januar kommt. Und nahe der Stadt soll ein Radweg gebaut werden: Ein Lückenschluss im Süden des Krakower Sees.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 17.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock