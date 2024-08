Stand: 06.08.2024 16:08 Uhr Junge Frau im Regionalexpress Rostock-Berlin sexuell belästigt

Eine junge Frau ist am Montagabend im Regionalexpress nach Berlin von einem 44-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Laut Bundespolizei stand der Zug abfahrbereit am Rostocker Hauptbahnhof, als der Spanier der 22-Jährigen unvermittelt an die Brust griff. Als sie und eine weitere Frau die Sitzgruppe verlassen wollten, hinderte sie der Mann daran. Ein Reisender und eine Zugbegleiterin, die den Vorfall wahrgenommen hatten, schritten ein und beförderten den Mann aus dem Abteil auf den Bahnsteig. Die Zugbegleiterin verriegelte anschließend die Türen, um ein erneutes Zusteigen des Mannes zu verhindern. Die kurz darauf eintreffenden Beamten stellten den 44-jährigen Spanier auf dem Bahnsteig und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung eingeleitet. Der Zug fuhr mit 15-minütiger Verspätung Richtung Berlin los.

