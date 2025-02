Stand: 26.02.2025 08:44 Uhr Güstrows neuer Bürgermeister vereidigt

In Güstrow ist am Mittwoch im Ratssaal Sascha Zimmermann (FDP) als neuer Bürgermeister vereidigt worden. Ab dem 1. März wird er die Amtsgeschäfte im Rathaus übernehmen. Zimmermann hatte sich bei der Stichwahl am 24. November 2024 gegen seine Mitbewerberin Cornelia Rosentreter (CDU) durchgesetzt. 72 Prozent (5.615 Stimmen) entfielen auf den Anwalt und Dozenten an der Fachhochschule in Güstrow. 15 Jahre lang war er Stadtvertreter. Die reguläre Amtszeit des parteilosen Arne Schuldt endet. Er stellte sich nach 21 Jahren als Bürgermeister nicht mehr zur Wahl.

