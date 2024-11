Güstrow: Sascha Zimmermann ist neuer Bürgermeister Stand: 24.11.2024 18:56 Uhr Nachdem die Wahl am 10. November kein Ergebnis brachte, da keiner der Bewerber und Bewerberinnen die absolute Mehrheit von 50 Prozent und mehr erreichte, konnte Sascha Zimmermann (FDP) nun die Stichwahl für sich entscheiden.

Vor zwei Wochen stimmten 32 Prozent der Wähler für Sascha Zimmermann.Bei der Stichwahl entfielen auf den 49-Jährigen nun 72 Prozent (5.615 Stimmen). Seine Kontrahentin, die stellvertretende Bürgermeisterin in Güstrow, Cornelia Rosentreter, erhielt in der Stichwahl 28 Prozent (2.175 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 33 Prozent.

Das ist der neue Bürgermeister von Güstrow

Zimmermann ist bereits seit 15 Jahren Stadtvertreter und arbeitet als Anwalt und Dozent an der Fachhochschule in Güstrow. Er wolle schnell in der Verwaltung ankommen und sich mit den anliegenden Aufgaben und Mitarbeitern vertraut machen, sagte er vor der Wahl. Doch mindestens genauso schnell wolle er alle Selbstständigen und Unternehmer in Güstrow fragen, was sie benötigen, um zu wachsen. Als Feuerwehrmann kenne er das Ehrenamt und als Familienvater die Situation der Kitas und Schulen. All das habe er im Blick, genauso wie die Bedürfnisse der Senioren. Doch es brauche nicht nur eine soziale Infrastruktur. Auch gute Stromtarife und eine sichere Trinkwasserversorgung seien wichtig für die Stadt, und auch darum wolle er sich kümmern.

