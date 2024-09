Stand: 23.09.2024 06:28 Uhr Güstrow: Hoher Schaden nach Carport-Brand

In Güstrow (Landkreis Rostock) ist in der Nacht zu Montag eine Carportanlage abgebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 140.000 Euro. Das Feuer hat laut Polizei drei Autos sowie Motorroller und Fahrräder, die sich in der überdachten Anlage befanden, zerstört. Ein weiteres Auto sowie Fenster, Türen und Aufgänge eines Mehrfamilienhauses neben dem Carport wurden durch die Hitze beschädigt. Nachdem der Brand gelöscht und das Wohnhaus durch die Feuerwehr auf seine Sicherheit geprüft wurde, konnten alle Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Diese sind weiter bewohnbar, heißt es von der Polizei. Warum die Carportanlage in Brand geriet, ist noch unklar. Die Polizei hat Spuren gesichert und untersucht derzeit, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock