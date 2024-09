Stand: 21.09.2024 08:06 Uhr Parchim: Brand von Mehrfamilienhaus in Stadtzentrum

Im Stadtzentrum von Parchim standen am Freitag mehrere Gebäude in Flammen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet am Mittag zuerst ein Schuppen auf einem Hinterhof im Bereich der Baadestraße in Brand. Das Feuer griff dann auf eine Garage und ein angrenzendes Wohnhaus über. Die Freiwilligen Feuerwehren Parchim, Lübz und Möderitz waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ist nicht mehr bewohnbar. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Jedoch zog sich einer der Nachbarn eine Armverletzung zu, als er bei eigenen Löschversuchen stürzte. Er musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

