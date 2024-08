Stand: 02.08.2024 06:03 Uhr Güstrow: Ausbildungsbeginn für angehende Polizisten

An der Fachhochschule in Güstrow (Landkreis Rostock) beginnt die Ausbildung der neuen Polizisten und Polizistinnen. Von knapp 900 Bewerbern haben es 120 an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege geschafft: 33 Frauen und 87 Männer. Zwei Jahre dauert ihre Polizeiausbildung. Die jüngsten Auszubildenden sind 16 Jahre und der älteste ist 34 Jahre alt. Fast alle kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Unter den Auszubildenden sind auch vier Nachwuchssportler aus dem Land. Die vier Männer gehören der Sportfördergruppe der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern an. Sie können ihre Ausbildung verlängern, um weiterhin professionell trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen zu können.

