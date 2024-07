Stand: 04.07.2024 16:02 Uhr Ausbildung abgeschlossen: 91 Polizisten erhalten Zeugnisse

91 Frauen und Männer haben ihre Polizeiausbildung an der Fachhochschule Güstrow (Landkreis Rostock) erfolgreich abgeschlossen. Nach zwei Jahren Ausbildung haben sie nun ihre Zeugnisse erhalten. Mehr als die Hälfte der 26 Frauen und 65 Männer tritt den Polizeidienst ab August bei der Landesbereitschaftspolizei in Mecklenburg-Vorpommern an: entweder in Waldeck, Schwerin oder Anklam. Andere gehen zur Wasserschutzpolizei oder in die Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg. Nach Angaben der Fachhochschule hatten sich für den Jahrgang insgesamt 851 Interessierte beworben.

