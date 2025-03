Stand: 06.03.2025 15:52 Uhr Frontalzusammenstoß: Radfahrerin in Güstrow schwer verletzt

In Güstrow (Landkreis Rostock) sind am späten Mittwochnachmittag zwei Fahrradfahrerinnen frontal zusammengestoßen. Eine 15-Jährige wurde mit einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus gebracht. Sie war infolge des Unfalls über ihren Lenker gefallen, auf dem Boden aufgeschlagen und kurzzeitig bewusstlos gewesen, teilte die Polizei mit. Eine 39 Jahre alte Radfahrerin blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren beide Radfahrerinnen am späten Mittwochnachmittag auf dem gleichen Weg unterwegs. Eine kam von links und die andere von rechts. Gegen die 39-Jährige werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit dem Verstoß gegen die Fahrbahnbenutzungspflicht ermittelt. Sie war auf der falschen Seite der Fahrbahn unterwegs.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock Fahrrad