Stand: 20.12.2024 06:36 Uhr Karlsburg: Radfahrer mit 2,17 Promille wird schwer verletzt

Bei Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 60-Jährige auf seinem E-Bike auf der B 109 Richtung Moeckow unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Lkw mit Anhänger. In Zarnekow wollte der Lkw-Fahrer überholen. Beim Wiedereinscheren stieß der Radfahrer mit dem Anhänger des Lkw zusammen und stürzte dabei. Er kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Klinikum Greifswald. Ein Atemalkohltest ergab bei ihm einen Wert von 2,17 Promille. Daraufhin wurde ihm Blut zur Beweissicherung abgenommen, so die Polizei. Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zeitweise halbseitig gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 60-Jährigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 20.12.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald