Rövershagen: Erste Erdbeer-Ernte des Jahres so früh wie nie

Auf dem Erdbeerhof von "Karls Erlebnisdorf" in Rövershagen (Landkreis Rostock) sind am Freitagvormittag die ersten Erdbeeren des Jahres geerntet worden. Nach Aussage von Inhaber Robert Dahl so früh, wie nie zuvor in der gut 30-jährigen Geschichte des Unternehmens. Gewachsen seien die Erdbeeren unter einem schützenden Folienzeltdach. Zum Auftakt wurden demnach insgesamt rund 1.500 Kilogramm geerntet.

Mobile Erdbeerstände in den Startlöchern

Der Verkauf erfolge direkt auf dem Hof. In den kommenden Tagen sollen fortlaufend auch mobile Stände in weiten Teilen des Landes bis nach Berlin und Leipzig beliefert werden. Aktuell seien vor allem Erntehelferinnen und -Helfer aus Rumänien, später auch aus Polen und Studierende aus der Ukraine im Einsatz. Insgesamt wachsen in Rövershagen auf 80 Hektar Erdbeeren in Zelten heran. Hinzu kommen 250 Hektar auf Feldern im Freien. Dort liegen Folien über den Pflanzen, um sie vor Kälte zu schützen. In diesen Bereichen wird der Erntestart erst Ende Mai erwartet. Ab dann können Früchte auch selbst gepflückt werden. Durch den Anbau verschiedener Sorten wird sich die Saison voraussichtlich bis Anfang November erstrecken.

