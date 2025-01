Stand: 17.01.2025 06:37 Uhr Frauen in Führungspositionen: Fortbildung in Güstrow beginnt

Wie man seine Mitarbeiter motiviert und Konflikte innerhalb des Teams löst. Das lernen die Teilnehmerinnen bei der Fortbildungsreihe "Frauen in Führungspositionen in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern". Mit der Übergabe der Lehrgangszertifikate in Güstrow (Landkreis Rostock) an zwölf Teilnehmerinnen wird der zehnte Jahrgang verabschiedet. Zugleich werden zwölf neue Teilnehmerinnen aus der Landesverwaltung begrüßt. Bisher wurden mehr als 100 Frauen von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes geschult. Laut Birgit Sander von der Fachhochschule in Güstrow sind mittlerweile mehr als 80 Prozent der Frauen, die bei dem Programm mitgemacht haben, in Führungspositionen. Bei der Veranstaltung geht es um Konfliktmanagement sowie Persönlichkeitsentwicklung und die Frauen bekommen Mentorinnen an die Seite gestellt. Etwas mehr als die Hälfte aller Führungspositionen in der Landesverwaltung werden bereits von Frauen besetzt. Das zeigen Zahlen aus dem Gleichstellungsatlas 2024. Nach Angaben der Fachhochschule wird derzeit auch ein ähnliches Programm für Männer getestet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 17.01.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock