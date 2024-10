Stand: 16.10.2024 11:48 Uhr Rasen planiert: Vorbereitungen für Weihnachtsmarkt in Rostock

Nachdem in Rostock vor rund zwei Wochen mehrere Bäume vor dem Kröpeliner Tor auf einer Grünfläche gefällt wurden, ist die Wiese nun umgegraben und planiert worden. Der Bereich soll mit Schotterrasen aufgefüllt werden, damit die Flächen zwischen dem Kröpeliner Tor Center und der Straße "Beim Grünen Tor" für den Weihnachtsmarkt genutzt werden können, so die Stadtverwaltung. Schaustellerinnen und Schausteller bekommen diese neuen Flächen zugewiesen, da die bisherigen Stellplätze am "Bussebart" wegfallen. Dort befindet sich die Baustelle für den Neubau des Volkstheaters.

Umweltschützer protestierten gegen die Bauarbeiten

Umweltschützer hatten mit einer Mahnwache gegen die Rodung der Bäume und das Planieren der Wiese protestiert. Sie forderten die Stadtverwaltung auf, nach einer anderen Fläche zu suchen und nicht die "große und inzwischen zum Biotop gewordene Grünfläche für fünf bis sechs Wochen Event zu opfern".

Weitere Informationen Rostock: Diskussion um Ausweichfläche für den Weihnachtsmarkt Umweltschützer kritisieren, dass einige Fahrgeschäfte in diesem Jahr auf einer Grünfläche vor dem Kröpliner Tor stehen sollen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 16.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock