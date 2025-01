Stand: 21.01.2025 07:02 Uhr Fläche am Kröpeliner Tor in Rostock soll Blühwiese werden

Die einstige Grünfläche am Kröpeliner Tor in Rostock, die erstmals für Fahrgeschäfte des Weihnachtsmarktes genutzt wurde, soll zu einer neuen Blühwiese umgebaut werden. Derzeit liegt die Fläche noch brach, weil sie aufgrund des Wetters noch nicht endgültig beräumt und wiederhergestellt werden könne, so eine Sprecherin der Stadt. Dort soll eine blütenreiche Fläche aus regionalem Saatgut mit Kräuter- und Blühpflanzen, insektenfreundlichen Sträuchern sowie Stauden und Frühblühern entstehen. Wie teuer die Begrünung ist und ob dieses Vorgehen sich jährlich wiederholt, ließ die Stadtverwaltung zunächst offen. Die Stadt hatte die Fläche für den Rostocker Weihnachtsmarkt zur Verfügung gestellt, weil die Fahrgeschäfte nicht wie gewohnt auf dem Bussebart am Stadthafen aufgebaut werden konnten. Dort hat der Bau des neuen Volkstheaters begonnen.

Umweltorganisation kritisiert Umgang mit der Grünfläche

Kritik zum Vorgehen der Stadt kommt vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Laut der Expertin für ökologisches Bauen Susanne Schumacher hätte die ehemalige hochstehende und artenreiche Wiese Wasserrückhalt, Feinstaubbindung und Kühlung geboten. Das habe der Erholung gedient. Das Areal sei Lebensraum für Kleintiere gewesen, so Schumacher weiter. Diese Effekte könnten durch die neue Aussaat nicht ausgeglichen werden.

