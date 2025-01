Stand: 08.01.2025 13:34 Uhr Erneut Reparaturarbeiten am Wasserrohr Satower Straße

Nachdem in Rostock im Oktober auf der Satower Straße und am Südring ein Wasserrohr gebrochen ist, kommt es ab Montag (13. Januar) im Kreuzungsbereich erneut zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Laut dem Tiefbauamt soll die damals provisorisch reparierte Trinkwasserleitung nun instand gesetzt werden. Dafür wird nur eine Fahrspur befahrbar sein. Der Autoverkehr in alle Richtungen wird durch eine Baustellenampel geregelt, die Fußgängerführung bleibt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 24. Januar andauern.

