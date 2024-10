Stand: 21.10.2024 18:16 Uhr Nach Rohrbruch in Rostock: Wasserwagen versorgen Anwohner

Nach dem Rohrbruch an einer Trinkwasserleitung in der Satower Straße und am Südring in Rostock ist für einige Anwohnerinnen und Anwohner die Wasserversorgung weiterhin unterbrochen. Betroffen sind der Dr.-Lorenz- Weg sowie einige Häuser in der Satower Straße. Wie ein Sprecher von Nordwasser sagte, werden die Bewohnerinnen und Bewohner über Wasserwagen versorgt. Wann der Schaden durch eine beauftragte Firma behoben sein wird und warum es zum Rohrbruch kam, konnte er noch nicht sagen. Wegen der Reparaturarbeiten sind in Höhe des Supermarktes in der Satower Straße beide Spuren in Richtung Südring gesperrt. Der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt und wechselseitig über die Gegenspur geführt.

