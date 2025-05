Stand: 09.05.2025 06:57 Uhr Güstrow: 20.000 Euro Schaden durch Brand einer Lagerhalle

Am Mittwochabend hat es in einer leer stehenden Lagerhalle im Strenzer Weg in Güstrow (Landkreis Rostock) gebrannt. Gegen 16.50 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehren Güstrow, Gülzow-Prüzen, Karcheez und Lüssow-Karow (alle Landkreis Rostock) sowie die Landes- und Bundespolizei und der Ortsverband des Technischen Hilfswerks in Güstrow waren schnell vor Ort. Im Einsatz waren 54 Feuerwehrleute, die das Feuer schnell unter Kontrolle brachten, doch bis kurz nach 20.00 Uhr noch Glutnester löschen mussten. Das Gebäude brannte vollständig aus. Ein Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäude konnten die Feuerwehren aber verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner auch über eine Warn-App informiert: Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine spontane Selbstentzündung oder ein technischer Defekt sei nach jetzigem Stand unwahrscheinlich, so ein Sprecher der Polizei auf NDR-Anfrage. Die Beamten gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen.

