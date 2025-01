Stand: 22.01.2025 13:57 Uhr Nach Rohrbruch: Bauarbeiten an Südringkreuzung bis Ende Januar

Nachdem in Rostock im Oktober auf der Satower Straße an der Kreuzung zum Südring ein Wasserrohr gebrochen war, finden seit Anfang Januar Bauarbeiten im Kreuzungsbereich statt. Wie eine Sprecherin von Nordwasser am Mittwoch bekannt gab, werden die Arbeiten eine Woche länger dauern als ursprünglich geplant. Das Schadensbild und die Lage der beschädigten Trinkwasserleitung seien anders als gedacht. Somit verlängern sich die Verkehrseinschränkungen auf Höhe des Supermarktes bis zum 31. Januar. Der Autoverkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt, die Fußgängerführung bleibt. Nur eine Fahrspur ist derzeit befahrbar.

Weitere Informationen Nach Rohrbruch in Rostock: Wasserwagen versorgten Anwohner Einige Häuser in der Satower Straße und im Dr.-Lorenz-Weg hatten zwischenzeitlich kein fließendes Trinkwasser. Die havarierte Leitung wird nun erneuert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock