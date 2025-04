Stand: 29.04.2025 09:07 Uhr Ersatz für havariertes Schiff "MS Baltica" kommt aus Nordfriesland

Aufgrund des Ausfalls des Ausflugsschiffes "MS Baltica" soll ein Schiff aus dem nordfriesischen Husum die Passagierfahrten auf der Ostsee übernehmen. Die "MS Adler IV" brach am Montag in Husum auf. Am Mittwoch läuft das etwas kleinere Schiff in Warnemünde ein. Von dort aus soll es dann vom 1. Mai an den Fahrbetrieb zwischen den Ostseebädern Warnemünde und Kühlungsborn aufnehmen. Bis voraussichtlich Ende November bleibt es im Einsatz. Dann soll die "MS Baltica" wieder übernehmen, so Achim Krüger, Geschäftsführer der Baltic Schifffahrt und Touristik GmbH. Auf der "MS Baltica" war am 7. April während einer Passagierfahrt auf der Ostsee plötzlich Wasser in das Heck eingedrungen. Der Kapitän brach die Fahrt zehn Minuten nach dem Ablegen ab und kehrte an die Seebrücke von Kühlungsborn zurück. Grund war laut Reederei eine gelöste Antriebswelle. Derzeit befänden sich die Reparaturarbeiten in Vorbereitung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 29.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock