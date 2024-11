Stand: 30.11.2024 10:00 Uhr Rostocker Wasserspringer Awe wird Junioren-Weltmeister

Der Rostocker Wasserspringer Finn Awe ist neuer Junioren-Weltmeister vom Drei-Meter-Brett. Der 15-Jährige hat sich am Freitag in Rio de Janeiro (Brasilien) in der B-Jugend gegen die Ukrainer Malieiev und Stepanov durchgesetzt. Für den Athleten des WSC Rostock ist es der größte Erfolg in seiner noch jungen Karriere. Für den Deutschen Schwimm-Verband war es das erste WM-Gold in einer Einzeldisziplin der männlichen Jugend seit drei Jahren.

Zuvor gab es bei der Junioren-WM bereits drei Bronzemedaillen für deutsche Wasserspringer. Zwei davon gehen auf das Konto des WSC Rostock. Die 15-jährigen Aliana Reihs und Zoé Schneider holten den dritten Platz im Drei-Meter-Synchronspringen. Auch ihre Teamkollegen Ole Rösler und Iven Prenzyna gewannen Bronze im Synchronspringen vom Turm.

