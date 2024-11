Stand: 21.11.2024 07:21 Uhr Bad Doberan: Machbarkeitsstudie für Schwimmhalle beauftragt

Bad Doberan (Landkreis Rostock) ist dem Bau einer Schwimmhalle einen Schritt näher. Der Hauptausschuss hat am Mittwochabend beschlossen eine Machbarkeitsstudie für das Vorhaben in Auftrag zu geben. Für das Schulschwimmen, die Wasserwacht oder auch die Kliniken wäre eine Schwimmhalle in Bad Doberan laut Beschlussvorlage ein Gewinn. Hohe Energiekosten im laufenden Betrieb befürchtet Bürgermeister Arenz (parteilos) nicht. Der Wärmebedarf könne zu etwa 75 Prozent durch die Nutzung von Faulgasen gedeckt werden, die beim Wasser- und Abwasser-Zweckverband anfielen. Ob sich Bau und Betrieb einer Schwimmhalle wirklich lohnen, soll nun ein unabhängiges Gutachterbüro prüfen.

