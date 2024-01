Bad Doberan: Bürgermeister will Schwimmhalle für die Region Stand: 04.01.2024 06:47 Uhr Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) plant den Bau einer Schwimmhalle für die Region. Sie soll für Vereins- und Freizeitsport sein, aber auch von Schülern genutzt werden.

Das Ungewöhnliche an dem Vorhaben: Die Halle soll von mehreren Gemeinden gemeinsam gebaut und genutzt werden. Vorbild dafür ist die Schwimmhalle in Bergen auf Rügen, die im Oktober 2023 eröffnet wurde. Auch sie kann für den Schwimmunterricht aller Schüler auf der Insel genutzt werden.

Wichtig ist zentrale Lage der Schwimmhalle

Arenz beklagt gegenüber dem NDR, dass es an einem Schwimmangebot in der Nähe mangele. Ihm sei es wichtig, dass eine Schwimmhalle in zentraler Lage in der Region entsteht. Das müsse nicht unbedingt in Bad Doberan sein - Hauptsache die Erreichbarkeit mit Bus und Bahn ist gut. Deshalb hat Arenz die Bürgermeister zur Zusammenarbeit aufgerufen. "Es gibt bereits erste Zusagen dafür", so der Parteilose.

Kosten und Verfügbarkeiten sind derzeit Problem

Als Gründe für das Vorhaben nennt Arenz vor allem die Kosten und die Verfügbarkeiten in der derzeitigen Situation. Laut Arenz zahle allein die Stadt Bad Doberan 30.000 Euro jährlich, um Schüler mit dem Bus zum Schwimmunterricht in die Neptun-Schwimmhalle nach Rostock zu fahren. Zudem gebe es dort kaum freie Zeiten. Die Rettungsschwimmer müssen beispielsweise samstags um 6 Uhr morgens tranieren. Auch den Nachbargemeinden wie Kröpelin oder Neukloster gehe es ähnlich, so Arenz.

