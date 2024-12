Stand: 22.12.2024 10:34 Uhr Weberglockenmarkt schließt heute - Veranstalter sind zufrieden

Der Veranstalter des Weberglockenmarktes in Neubrandenburg zieht eine positive Bilanz. Die Besucher hätten sich aber beim Geld ausgeben zurückgehalten. Besonders beliebt war auch in diesem Jahr die traditionelle Tasse des Weberglockenmarktes. Von den knapp 14.000 Exemplaren sind nur noch wenige verfügbar. Für deutlich höhere Kosten sorgte in diesem Jahr die GEMA. Sie verlangte für die Rechte der gespielten Musik auf dem Weberglockenmarkt etwa ein Drittel mehr Geld als im Vorjahr. Der Markt schließt heute um 19 Uhr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte