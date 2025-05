Stand: 09.05.2025 15:16 Uhr Neubrandenburg: Rufbus-Angebot wird ausgeweitet

Die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft, MVVG, erweitert ihr Rufbus-Angebot. Von Mitte Mai an können die sogenannten ILSE-Busse im Bereich des Amtes Neverin auch an Wochenenden und an Feiertagen gebucht werden. Zunächst gilt das Angebot bis Mitte Oktober. Rufbusse seien eine Ergänzung zum Linienbus-Angebot, so MVVG-Geschäftsführer Torsten Grahn.

