Stand: 08.01.2025 15:10 Uhr Verkehrskontrolle: Polizei registriert knapp 300 Verstöße

Rund 900 Fahrzeuge hat die Polizei am Dienstag im Rahmen der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock kontrolliert. Es ging vor allem um die Schwerpunkte Vorfahrt und Vorrang sowie den technischen Zustand der Autos, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit. Hier haben die Polizisten mehr als 200 Verstöße festgestellt. Ein Großteil davon betraf die Vorfahrtsregeln. Technische Mängel gab es vor allem beim Licht und bei der Bereifung. Außerdem haben 95 Verkehrsteilnehmer beim Fahren ihr Handy genutzt oder hatten Drogen konsumiert bzw. Alkohol getrunken. Die Polizei will in den kommenden Wochen weiterhin verstärkt kontrollieren.

Weitere Informationen Verkehrskontrollen in MV: Fokus auf Vorfahrt und Fahrzeugtechnik Im Januar 2025 intensiviert die Polizei im Land ihre Kontrollen, um Unfälle durch Vorfahrtsverstöße und technische Mängel zu verhindern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte