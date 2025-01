Verkehrskontrollen in MV: Fokus auf Vorfahrt und Fahrzeugtechnik Stand: 07.01.2025 10:30 Uhr Die Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter. Schwerpunkt im Januar sind Autofahrer und das Thema Vorfahrt und der technische Zustand der Autos.

Die themenorientierten Verkehrskontrollen im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern gehen in die nächste Runde. Schwerpunkt im Januar sind Autofahrer und das Thema Vorfahrt, Vorrang und der technische Zustand der Autos. In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock werden daher den gesamten Monat Januar verstärkt stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Die Auftaktkontrollen finden am 7. Januar 2025 im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg statt.

Häufigste Unfallursache: Vorfahrtsfehler

Im Jahr 2023 gehörten Verstöße gegen die Vorfahrt und den Vorrang zu den häufigsten Unfallursachen in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 8.700 entsprechende Verstöße wurden von der Landespolizei registriert. Diese Zahlen spiegeln sich auch in den vorläufigen Ergebnissen für 2024 wider. Leider bleibt es bei solchen Verstößen nicht immer bei Sachschäden: Im vergangenen Jahr verloren zwei Menschen ihr Leben in Unfällen, die durch Vorfahrtsfehler verursacht wurden. Aus diesem Grund legen die Beamtinnen und Beamten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" einen besonderen Fokus auf das Thema Vorfahrt und Vorrang.

Bußgelder bei falscher Bereifung

Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollen im Januar 2025 wird auf dem technischen Zustand der Fahrzeuge liegen. Insbesondere in den Bereichen Bereifung, Beleuchtung und Scheiben wird verstärkt geprüft, da auch hier im vergangenen Jahr Unfälle aufgrund mangelhafter Technik auftraten. Die Polizei rät Fahrzeughalter, regelmäßig den Zustand ihres Fahrzeugs zu überprüfen, insbesondere die Winterbereifung, die seit Oktober 2024 das ALPINE-Symbol aufweisen muss. Wer weiterhin mit M+S-Reifen fährt, riskiert Bußgelder und Punkte.

