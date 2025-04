Stand: 30.04.2025 09:54 Uhr Nach langem Warten: Mensa in Pasewalk fertig

Schüler in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bekommen endlich eine neue Mensa. Die Schulküche ist nach vielen Verzögerungen und deutlich gestiegenen Kosten auf letztlich vier Millionen Euro fertiggestellt worden. Sie ist Teil eines neuen Stadtteilzentrums in der Pasewalker Oststadt, in dem im Juni auch noch ein Jugendclub eröffnen soll. Wann in der Mensa das erste Essen ausgegeben werden kann, ist noch unklar. Zumindest wurde nach längerer Suche eine Firma gefunden, die die Schülergaststätte bewirtschaften wird. Ursprünglich sollte die Mensa vor mehr als einem Jahr fertig sein. Immer wieder gab es Probleme mit den Baufirmen. Zuletzt fehlten die Brandschutztüren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 30.04.2025 | 09:30 Uhr