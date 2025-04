Stand: 30.04.2025 06:20 Uhr Jarmen: 100.000 Euro Schaden nach Brand einer Balkonsolaranlage

Einen Schaden von etwa 100.000 Euro hat der Brand einer Balkonsolaranlage am Dienstagnachmittag in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verursacht. Die Anlage war auf dem Dach eines Carports montiert und wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Sowohl der Carport wie auch der darunter geparkte PKW samt Anhänger verbrannten. Kurzzeitig mussten die Bewohner eines Nachbarhauses wegen des starken Rauchs ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren etwa 50 Feuerwehrleute aus Jarmen, Tutow und Völschow.

