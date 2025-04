Stand: 30.04.2025 14:46 Uhr Denkmal für Opfer des Zweiten Weltkrieges in Grischow

In Grischow bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nahmen sich zum Ende des Zweiten Weltkrieges mehrere Menschen das Leben. Aus Anlass des 80. Jahrestages wird dort am Mittwoch ein Denkmal eingeweiht. Damals ertranken 15 Dorfbewohner und Flüchtlinge in den Torfkuhlen des Ortes, darunter auch Kinder. Ein Motiv könnte die Angst vor der Rache und den Übergriffen der sowjetischen Soldaten gewesen sein, sagen die Initiatoren. Das Denkmal informiert mit Text und Bildern über die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges.

