Streik im öffentlichen Dienst: Haff-Müritz-Region nicht betroffen

Obwohl die Gewerkschaft ver.di landesweit zu weitreichenden Streiks im öffentlichen Dienst aufruft, soll es zwischen Haff und Müritz keine spürbaren Auswirkungen geben. Wie ein ver.di-Sprecher mitteilte, sind in der Seenplatte weder Stadtverwaltungen noch das kommunale Krankenhaus in Demmin am Streik beteiligt. Auch die Busse in der Region sollen weitgehend planmäßig fahren. Der Geschäftsführer der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft kann jedoch nicht ausschließen, dass auf der Linie 12 von Rechlin über Röbel und Waren nach Neubrandenburg einzelne Fahrten ausfallen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte