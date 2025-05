Stand: 07.05.2025 18:00 Uhr Bentzien gewinnt Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Bentzien im Kreis Vorpommern-Greifswald hat den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gewonnen. Die Gemeinde in der Nähe von Jarmen war der einzige Bewerber außerhalb der Uecker-Randow Region. Mit Leopoldshagen, Ahlbeck, Liepgarten, Mönkebude und dem Ferdinandshofer Ortsteil Blumenthal gehören fünf der sechs Bewerber zur Uecker-Randow-Region. Bewertet wurden von einer Jury der Gesamteindruck des Dorfes, das bürgerschaftliche Engagement, eine nachhaltige Entwicklung sowie das Leben der Dorfgemeinschaft. Anhand dieser Kriterien belegte Mönkebude den 2. Platz. Dritter wurde Ahlbeck. Alle sechs Teilnehmer erhielten ein Preisgeld. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, weil alle sechs Orte sich hervorragend präsentiert hätten, so die Jury. Bentzien wird, wie Rechlin als Sieger des Kreises Mecklenburgischen Seenplatte am Landeswettbewerb um das Dorf der Zukunft 2025 teilnehmen.

