Stadtverwaltung Demmin bezieht ehemaliges Landratsamt

Die Stadt Demmin mietet das ehemalige Landratsamt. Anfang Dezember ziehen 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in das Gebäude in der Adolf-Pompe-Straße. Das sei ein Glücksfall für den Landkreis und die Stadt Demmin, so Landrat Kärger. So könne das historisch wichtige Gebäude in der Hansestadt zu neuem Leben erweckt werden. Das denkmalgeschützte ehemalige Landratsamt des Altkreises Demmin war nach der Kreisgebietsreform 2011 unter anderem Standort des Ordnungsamtes des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Seit der Fertigstellung des Rathausanbaus in Neubrandenburg 2023 und dem Umzug des Ordnungsamtes dorthin standen jedoch viele Räume in Demmin leer.

