Lok entgleist im Bahnhof Grimmen - Bahnverkehr weiterhin gestört Stand: 17.05.2025 06:49 Uhr Nach der Entgleisung eines Güterzuges im Bahnhof Grimmen ist die Bahnstrecke zwischen Neubrandenburg beziehungsweise Demmin und Stralsund teilweise gesperrt. Züge sollen laut Bahn ab mittags wieder fahren.

Auf der Bahnstrecke zwischen Neubrandenburg und Stralsund fahren weiterhin keine Züge. Grund ist die Entgleisung einer Lok eines 500 Meter langen Güterzuges am Donnerstagabend unmittelbar vor dem Bahnhof Grimmen. Laut Bahn handelte es sich um eine Rangierfahrt eines Güterzuges der Havelländischen Eisenbahn AG. Ob ein technischer oder menschlicher Fehler zu dem Unfall führte, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Verletzt wurde niemand. Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus.

Bahnverkehr mit Behinderungen

Die Folge waren weitreichend. Die entgleiste Lok sorgte am Freitag für massive Behinderungen im Bahnverkehr. Auf der Strecke Stralsund - Berlin kam der Bahnverkehr zum Erliegen. Der Schienenersatzverkehr zwischen Neubrandenburg und Stralsund sowie Demmin und Stralsund funktionierte nur teilweise. In Grimmen warteten Reisende vergeblich auf Ersatzbusse. Zwischenzeitlich konnte der Bahnverkehr teilweise umgeleitet werden. Am späten Freitagabend wollte ein Spezialkran die 123 Tonnen schwere Lok wieder aufs Gleis heben. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Bahn geht davon aus, dass ab dem Mittag wieder Züge auf der Strecke rollen können, so ein Sprecher. Bis dahin fahren Busse als Ersatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.05.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen