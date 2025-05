Stand: 17.05.2025 09:52 Uhr Fußball Verbandsliga: Unentschieden für den FC Mecklenburg Schwerin

In der Fußball Verbandsliga hat der FC Mecklenburg Schwerin nur Unentschieden gespielt. Gegen den FSV Kühlungsborn kamen die Schweriner nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Die Gäste aus Kühlungsborn gingen in der ersten Halbzeit in Führung, kurz nach der Pause konnte Kanta Seki ausgleichen. Der FC Schönberg dagegen hat sein Auswärtsspiel verloren. Mit 0 zu 2 unterlag der FC Schönberg beim Pokalfinalisten SV Pastow.

