Stadt will ab Mai ein Angelverbot in Ueckermünde durchsetzen

Die Stadt Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will das Angeln im Stadthafen während der Sommersaison verbieten. Hintergrund sind laut Stadtverwaltung Konflikte zwischen Anglern und Bootsbesitzern. Seit Jahren nimmt die Zahl der Angler im Hafen zu. Das bestätigt die Fischereiaufsicht in Ueckermünde. Der Hafenmeister der Stadt stellt immer häufiger fest, dass Segel von Sportbooten durch Angelhaken beschädigt werden. Es gebe auch mehr Verschmutzung rund um das Hafenbecken. Die Stadtverwaltung will deshalb nun von Mai bis Oktober ein Angelverbot verhängen. In anderen Häfen wie im nahen Mönkebude oder im Stadthafen Waren ist Angeln ebenfalls nicht erlaubt.

