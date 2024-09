Stand: 09.09.2024 07:01 Uhr Pasewalk: Viele neue Mitarbeiter bei "Birkenstock"

Ein Jahr nach Produktionsstart beschäftigt der Schuh-Hersteller Birkenstock in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mittlerweile 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das teilte das Unternehmen auf der Leistungsschau "Messe für Vorpommern" am vergangenen Wochenende mit. Angefangen hatte das Unternehmen im Industriepark Berlin-Stettin im September 2023 mit 200 Mitarbeitern. Allein im August unterschrieben 160 Frauen und Männer einen Arbeitsvertrag. Insgesamt will der Schuh- und Sandalenhersteller rund 1.000 Mitarbeiter in Pasewalk beschäftigen.

