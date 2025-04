Stand: 03.04.2025 16:30 Uhr Seenplatte: Diebstähle von Handtaschen häufen sich

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden in den vergangenen Wochen häufig Handtaschen aus Fahrrad- oder Einkaufskörben gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Die Opfer bemerkten den Verlust oft erst später, meist beim Bezahlen an der Kasse. Auffällig oft seien solche Anzeigen in der letzten Zeit in Neubrandenburg und Neustrelitz aufgenommen worden, heißt es. Die Polizei bittet darum, beim Einkaufen aufmerksam zu sein.

