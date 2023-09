Made in Pasewalk: Birkenstock startet Produktion im Millionen-Neubau Stand: 05.09.2023 10:58 Uhr Schuh-Hersteller Birkenstock produziert ab sofort in Pasewalk. Vorerst arbeiten rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem neuen Werk im Industriepark Berlin-Stettin.

Nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit ist die neue Produktionsstätte des Schuh-Herstellers Birkenstock in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald ) betriebsbereit. Damit liege Birkenstock voll im Zeitplan, so ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Rund 110 Millionen Euro hat der Neubau gekostet.

Birkenstock sucht Fachkräfte

Nachdem in der vergangenen Woche die letzten behördlichen Freigaben erteilt wurden, sei bereits am Montag die offizielle Übergabe für die Produktion "made in Pasewalk" erfolgt. Birkenstock stellt in Pasewalk unter anderem Sandalen-Modelle aus Kunststoff her. Bis zu 6,4 Millionen Paar Schuhe pro Jahr sollen es laut Genehmigungsbehörde sein, einschließlich Endbearbeitung und Verpackung. Schrittweise will das Unternehmen in den kommenden Monaten die Produktionskapazitäten erhöhen.

1.000 Beschäftigte sollen langfristig im Pasewalker Werk arbeiten

Zunächst werde nur ein Teil des Werkes arbeiten, bis das sogenannte immisionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist. Ziel des Schuhherstellers ist es, dass in dem Pasewalker Werk künftig 1.000 Beschäftigte arbeiten. Nach wie vor würden Fachleute gesucht - vom Einkäufer bis zum Produktionsleiter.

