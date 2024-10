Stand: 05.10.2024 06:00 Uhr Neue Demminer Pröpstin wird ins Amt eingeführt

Die 51-Jährige Kathrin Kühl wird am Sonnabend von Bischof Tilman Jeremias mit einem Gottesdienst in der Demminer Kirche Sankt Bartholomaei in ihr Amt eingeführt. Kathrin Kühl arbeitete bereits in Vellahn-Pritzier, Marlow und Hagenow. Zuletzt kümmerte sie sich im Landeskirchenamt um Personal und Budget von Pastorinnen und Pastoren der Nordkirche. Die Theologin nennt als Herausforderungen in dem Amt den Rückgang und Verlust von Vertrauen. Laut Kühl ist und bleibt ihre Aufgabe, den Menschen in Seelsorge und Beratung zur Seite zu stehen. Sie wolle sich außerdem um die Digitalisierung und die Erschließung alternativer Finanzquellen kümmern. Kühl tritt die Nachfolge von Gerd Panknin an, der im Mai in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die Propstei Demmin hat 24.000 Kirchenmitglieder und 43 Kirchengemeinden. Das Gebiet umfasst Demmin, Altentreptow, Greifswald und Wolgast.

