Stand: 02.05.2025 08:20 Uhr Zahlreiche Baustellen auf den Straßen von Mai bis November

Auf den Straßen und Radwegen in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald wird in den kommenden Wochen vermehrt gebaut. Grund dafür sind jährliche Instandsetzungsmaßnamen, so das Straßenbauamt Neustrelitz. Auf der B199 bei Breest, nördlich von Neubrandenburg, wird die Fahrbahn aufgrund zahlreicher Flickstellen und Unebenheiten ab Freitag. Ab dem 5. Mai werden der Bauabschnitt auf der B199 sowie die Anschlussstelle der A20 Richtung Anklam für eine Woche voll gesperrt. Insgesamt werden auf Bundes- und Landesstraßen mehr als 2.000 km Fahrbahn sowie Radwege erneuert. Die Gesamtkosten liegen bei 5,5 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 02.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte