Neubrandenburg: Polizeipräsident geht in den Ruhestand

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittag der Präsident des Polizeipräsidiums, Thomas Dabel, in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 64-Jährige war für die Polizeiarbeit in den drei östlichen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns verantwortlich. Innenminister Christian Pegel (SPD) würdigte Dabels Fachkompetenz und Führungsstärke, geprägt von einem tiefen Verantwortungsbewusstsein. Dabel hatte seine polizeiliche Laufbahn 1980 mit einem Studium in Dresden begonnen. Im Laufe seiner Karriere leitete er unter anderem das Spezialeinsatzkommando, kurz SEK, des Landes sowie das Polizeirevier und die -inspektion in Stralsund. Zeitweilig hatte er auch die Leitung der Bereitschaftspolizei übernommen. Im Auftrag des Bundesinnenministeriums war er auch im Auslandseinsatz in Afghanistan. Wer Dabels Nachfolge an der Spitze des Polizeipräsidiums Neubrandenburg antritt, ist noch nicht bekannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte