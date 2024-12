Stand: 18.12.2024 11:34 Uhr Neubrandenburg: Karl-Marx-Denkmal wieder in der Werkstatt

Neubrandenburg hat kein Karl-Marx-Denkmal mehr - zumindest in den nächsten Wochen. Die Bronzestatue wurde abgebaut und wird nun nach Berlin transportiert. Dort soll sie in einer Spezialwerkstatt repariert werden. Im Sommer war der Skulptur bereits zum dritten Mal seit 2022 von Unbekannten der rechte Arm abgetrennt worden. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 2.000 Euro für die Reparatur. Das Werk des Bildhauers Gerhard Thieme wurde bereits 1969 auf dem Neubrandenburger Marktplatz errichtet und 2001 abgebaut. Nach jahrelanger Debatte wurde das Marx-Denkmal 2018 im Park am Schwanenteich wieder aufgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 18.12.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte