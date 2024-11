Stand: 05.11.2024 08:04 Uhr Tödlicher Unfall in Malchin: Prozess wegen Unfallflucht beginnt

Nach dem Tod einer 23-jährigen Frau aus Malchin steht ab zwölften November eine 22-Jährige wegen Unfallflucht vor dem Amtsgericht Neubrandenburg. Die Beschuldigte soll das Opfer am ersten Weihnachtstag 2022 in Malchin auf der Bundesstraße 104 angefahren haben und dann weitergefahren sein. Ein Zeuge hatte die Tote erst am nächsten Morgen gefunden. Die angeklagte, junge Frau hat bisher angegeben, den Zusammenprall nicht bemerkt und sich deshalb erst nach der Veröffentlichung des Unfalls und der Zeugensuche bei der Polizei gemeldet zu haben. Für den Vorwurf der fahrlässige Tötung sieht die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg bisher keinen dringenden Tatverdacht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte