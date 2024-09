Stand: 30.09.2024 06:30 Uhr Meister unter Hirschrufern in Bollewick ermittelt

Der Mecklenburger Jäger Thomas Soltwedel hat seinen Titel als bester Rothirschrufer Norddeutschlands verteidigt. Bei der "Norddeutschen Hirschrufmeisterschaft" in Bollewick bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) setzte sich der 60-Jährige aus Dobbin bei Krackow am See am Sonntag gegen seine Konkurrenz durch. Die einzige und erste Teilnehmerin, Henriette Keuffel aus Göhren-Lebbin, erreichte Platz 8. Die Wettkampfteilnehmer mussten drei besondere Laute imitieren, darunter "Hirsch beim Kahlwild" und das Röhren, das die Tiere bei ihren Duellen in der Brunft erklingen lassen. Eine Jury, die hinter einem Vorhang saß und die Hirschrufer nicht sah, bewertete die Rufe jeweils mit null bis sechs Punkten. Durch das Nachahmen von Brunftschreien oder leiseren Rufen von alten Hirschen werden Tiere aus der Deckung gelockt. Die "Norddeutschen Hirschrufmeisterschaften" fanden zum 16. Mal im Rahmen der Messe "Natur, Wild, Fisch" in der Feldsteinscheune von Bollewick statt. Sie wird vom Jagdverband Müritz ausgerichtet und lockt jedes Jahr mehrere Tausend Besucher an.

