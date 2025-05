Stand: 11.05.2025 10:31 Uhr Schwerin: Bauarbeiten am Gehweg in der Ludwigsluster Chaussee

Der Gehweg in der Ludwigsluster Chaussee in Schwerin wird ab Montag repariert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen und betreffen den östlichen Gehweg an der Straßenbahnstrecke in Richtung Innenstadt. Wegen der Bauarbeiten gilt dort ein Halte- und Parkverbot für den Parkstreifen. Während der Arbeiten werden Autofahrer gebeten, die Parkplätze auf der anderen Straßenseite zu nutzen. Fußgänger sollen auf den Gehweg entlang der "Von-Stauffenberg-Straße" oder "Neue Gartenstadt" ausweichen. Anlieger erhalten weitere Informationen und einen konkreten Ansprechpartner.

