Stand: 11.05.2025 10:21 Uhr Neustrelitz: Unbekannte stehlen Mini-Bagger von Baustelle

Am Sonntag in der Frühe sollen mehrere Jugendliche in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Mini-Bagger entwendet haben. Das teilte die Polizei mit. Demnach habe sich eine Zeugin gemeldet und gesagt, dass Jugendliche gegen 4.00 Uhr auf einer Baustelle in der Strelitzer Straße einen Mini-Bagger aufgebrochen hätten und mit dem Fahrzeug auf einem Fahrradweg Richtung Alt-Strelitz unterwegs seien. Polizisten fanden den Bagger dann später auf dem Rummelplatz in der Strelitzer Chaussee. Die mutmaßlichen Bagger-Diebe waren da schon nicht mehr vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte