Stand: 26.09.2024 17:17 Uhr Mehr Besucher in Freibädern der Haff-Müritz-Region

Die Freibäder in der Haff-Müritz- Region sind in der zurückliegenden Badesaison von mehr Gästen als im Vorjahr genutzt worden. Mit knapp 50.000 Besuchern zählte das Waldbad in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die meisten. 29.000 kamen ins Lindenbad in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Den größten Besucherzuwachs meldete die Biberburg in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Dort wurden fast 15.000 Badegäste gezählt. 50 Prozent mehr als im Vorjahr. In allen drei Beispielen stiegen die Zahlen um etwa 5.000, verglichen zur Vorsaison.

